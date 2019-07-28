Prof. Çeker'den Bayram uyarısı: İslam, bayramı tatil olarak emretmez

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda bulundu. "Meşru şuur sahibi bir otelci varsa tebrik ediyorum! “Bayram günlerinde kapalıyız” diye ilan eden biri varsa tanışmak isterim" diyen Prof. Çeker, "9 günlük bayram tatili dolayısıyla oteller %100 dolu imiş. Tabii ki bu insanların bayramı yok, tatilleri var. Bayram bunlara göre anlaşılmaz bir dilin kelimesi. Acaba ne ki bu kelime. Bayram ziyareti hangi çağın kültürü. Küçükler büyüklerin elini öper, büyükler keseyi açar çocuklara harçlık verirmiş miş miş. Eskiden Müslümanlar bayramda ziyaret yapar, tatil nedir bilmezdi" ifadelerini kullandı.

'İslam'ın emri bu değil'

Prof. Çeker, bayramın bir tatil günü olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bayram dediğimiz şey tatil değildir. Bayramı tatile çevirenler iyi bilsinler ki İslâm böyle demiyor. Bayram tümden ziyaret demektir. Ziyarete gideceksin, ziyaretçi kabul edeceksin. İkram edeceksin, ikram kabul edeceksin. Evini kapat, bir tatil yerine git, bilmem kaç gün sonra evine gel, bu değil bayram. Tatil yerine bayram günlerinde gitme otur evinde, ziyaretçiler seni evinde bulsunlar."

'Gördüğüm reklamlar karşısında buğz oluyorum'

Prof. Çeker, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bir şirketin reklamını gördüm: 'Bayram tatili için .... ülkesine geziye ne dersiniz? Ücret:.... TL.' diyor. Otomatik olarak bunlar hakkında buğz doldum. Allah bunların kazancını hayırsız eyler. Dini istismar mı diyeyim, fırsatçılık mı diyeyim, şuursuzluk mu diyeyim. Tekrar tekrar söylemek de fayda var: Bayram tatil değil, ziyarettir ziyaret. Tatil yerlerine gitmeyin. Evde oturun, ziyaret edin ziyaretçi kabul edin. Dinimizi yozlaştırmamalıyız. Dinimizde tatil edilen bir bayram yoktur. Tatil yeri sahipleri kapılarına 'Bayram dolayısıyla bayram günlerinde kapalıyız.' diye bir levha assalar ve gerçekten kapatsalar sair zamanlardaki kazançlarından çok daha bereketli olacaktır."