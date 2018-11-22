Prizde unutulan ütü yangın çıkardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evde prizde unutulan ütüden çıkan yangın söndürüldü.

Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir villa tipi evin üçüncü katından dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evde mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince balkona kurulan seyyar merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen iki kişiye ayakta müdahale etti.

Prizde bırakılan ütüden çıktığı belirlenen yangınla ilgili soğutma çalışması yapıldı.

Yangın evde maddi hasara neden oldu.