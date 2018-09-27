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Private Label Zirvesi’nde geri sayım

Özel markalı ürünler üreten sanayicileri buluşturacak olan Private Label Zirvesi, 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:56
Private Label Zirvesi’nde geri sayım

Özel markalı ürünler üreten sanayicileri buluşturacak olan Private Label Zirvesi, 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirve için, ilk altın sponsorluğunu açıklayan firma yine Sapro oldu.

Etkinliğe BİM COO’su Galip Aykaç, A101 CEO’su Erhan Bostan, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Korn Ferry Türkiye Başkanı Şerif Kaynar, İzgören Akademi Kurucusu Ahmet Şerif İzgören, Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer Gülsaç gibi isimler katılacak ve birer sunum yapacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:56
  1. İstanbul
  2. Private Label Zirvesi

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