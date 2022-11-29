Priştine’nin en büyük camii yükseliyor
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) işbirliğinde Kosova’nın başkenti Priştine’de yapılan Merkez Camii’nde kaba inşaat çalışmaları sürüyor.
Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak, caminin temel işlemlerinin tamamlandığını ve kaba inşaatına devam edildiğini söyledi.
Tamamlandığında 10 bin kişiye hizmet edecek caminin Kosova’ya maddi ve manevi katkı sağlayacağını belirten Albayrak, “Temel işlemlerimiz tamamlandı. Bu ulu mabette çalışan bütün insanlar, soğuk demeden, hava muhalefeti olmadıkça büyük bir hızla, enerjiyle, inşallah en kısa zamanda bu camiyi tamamlamak hedefimizdir” dedi.