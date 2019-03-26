0553 313 94 23

Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Teknosa, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor.

26 Mart 2019 Salı 11:01
Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Teknosa, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor.Cep telefonları ve mobil uygulamalarla uyumlu çalışan yeni nesil akıllı saatler ayrıca adım sayar, uyku takibi ve kalori ölçme fonksiyonları ile günlük hayatın bir parçası oluyor.


Teknosa, Preo Pwatch ailesine kattığı iki yeni akıllı saat modelini teknoloji severlerle buluşturdu.


Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunan Preo; 0.96” TFT renkli dokunmatik ekranlı yeni Preo Pwatch X Pro akıllı saat ile 3 saat şarj ile 4 gün kullanım süresi sağlarken, 0.42” LCD renksiz dokunmatik ekrana sahip Preo Pwatch X Lite ile üç farklı renk çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyumlu olan Pwatch X Lite ve Pro, adım ölçer ve yakılan kaloriyi gösterme özelliğinin yanı sıra kalp atış hızı, tansiyon ölçme ve uyku izleme fonksiyonlarıyla günlük hayatın en büyük yardımcısı oluyor. Yeni Preo Pwatch X Lite 79.90 TL, X Pro ise 99.90 TL’ye Teknosa mağazalarından satın alınabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    1. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    2. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    3. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    4. Rakipsiz muhtar
    5. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    6. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    7. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    8. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    9. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    10. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    11. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    12. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    13. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    14. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    15. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    16. Gaziantep Algspor adım adım..
    17. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    18. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    19. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    20. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    21. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    22. ABD’de otelde silahlı saldırı
    23. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    24. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    25. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    26. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    27. Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan..
    28. CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz..
    29. Mültecilerin kurtarılma anları kamerada
    30. (Özel) Çocukların uyuduğu ev alev alev..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti