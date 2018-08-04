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Prensip anlaşmasına varıldı! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Andre Silva ile prensip anlaşmasına vardı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:24
Prensip anlaşmasına varıldı! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

GALATASARAY, Andre Silva transferinde mutlu sona çok yakın… Kadrosunda Patrick Cutrone ve Nikola Kalinic’in gibi isimleri bulunduran Milan’ın Juventus’tan da Gonzalo Higuain’i transfer etmesi, Silva’nın kulüpte dördüncü forvet konumuna düşmesine neden oldu… Milan ayrıca Arjantinli golcüye Silva’nın geçen sezon giydiği 9 numarayı teslim etti… Yeni sezon öncesi numara verilmeyen Portekizli oyuncu, twitter’dan Milan’ı takip etmeyi bıraktı.

RAKİPLER OLDUKÇA DİŞLİ

Silva’nın bu hareketi spor kamuoyu tarafından Milan’dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı… Teknik direktör Gennaro Gattuso’nun da bu sezon kadroda düşünmediği Portekizli golcüyü, Galatasaray’ın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio, İspanyol Sevilla ve İngiliz Wolverhampton da istiyor. Ancak Milan, Galatasaray’ın UEFA savunmasında kendilerine yardım etmesinden dolayı 22 yaşındaki golcüyü Sarı-Kırmızılı kuylübe kiralamak istiyor.

ARADA KÜÇÜK PÜRÜZLER VAR

İKİ kulüp geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Silva ile bir süredir temas halinde olan Galatasaray, transferde büyük mesafe kat etti. Portekizli golcüyle Galatasaray arasında küçük pürüzler kaldı. Aradaki sorunlar çözüldüğü an Silva transferi resmen açıklanacak. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre de 22 yaşındaki Portekizli oyuncu, gelecek sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

(Gunes)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:24
  1. Galatasaray
  2. Milan
  3. Andre Silva
  4. İtalya Serie A

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