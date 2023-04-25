Prens William hakkında kritik, skandal iddiası İngiltere’yi karıştırdı! Şok olay dünya gündemini alt üst etti!

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin "mahremiyet ihlali" nedeniyle The Sun'ın bağlı olduğu News Group Newspapers’a (NGN) açtığı dava devam ederken, bugün görülen duruşmada tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın gazeteyle gizli anlaşma yaptığına ilişkin belgeler ortaya çıktı.

Yüksek Mahkemede görülen davada, Prens William'ın, Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Group Newspapers'dan (NGN) para alarak "mahremiyet ihlali" şikayetinden vazgeçtiği iddia edildi. Prens William'ın gazeteyle olan gizli anlaşmasının detayları kardeşi Prens Harry'nin avukatı David Sherborne'un mahkemeye sunduğu belgeler arasında yer aldı. Prens William ile NGN arasındaki anlaşmanın 2020'de gerçekleştiği belirtilerek, anlaşmanın geçen yıl vefat eden Kraliçe II. Elizabeth'in onayıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

NGN ise herhangi bir anlaşmanın var olduğunu reddederek, gizli anlaşma iddiasının, davanın diğer bölümleriyle "kesinlikle tutarsız" olduğunu ve iddia edilen anlaşmanın "aşırı belirsizlik" içerisinde sunulduğunu söyledi.

PRENS HARRY ÜÇ MEDYA GRUBUNA DAVA AÇMIŞTI

2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, İngiltere'deki diğer medya kuruluşlarına da "mahremiyet ihlali" davası açmıştı. Prens Harry'nin şu anda NGN de dahil olmak üzere toplamda üç medya grubuna karşı üç ayrı hukuk mücadelesi sürüyor. Geçen ay, Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers Limited'e (ANL) yönelik davada, ANL "ağır mahremiyet ihlalleri" ve "özel bilgilerinin kötüye kullanılması" gerekçeleriyle suçlanmıştı. Ayrıca Prens Harry'nin Mirror ve Sunday Mirror'ın yayıncısı Reach PLC'e karşı açtığı ayrı bir dava ise iki hafta içinde başlayacak.

Prens Harry, Murdoch'un şirketi NGN'ye karşı duruşmasında başarılı olursa, 200 bin sterlinden fazla tazminat talep edecek.

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