Premium sınıfta yeni hamle! DS N°4 Türkiye’ye geliyor

Premium otomobil pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan DS Automobiles, DS N°4 modelini nisan ayında Türkiye yollarıyla buluşturacak. Premium segmente sofistike bir yorum getirmeye hazırlanan yeni DS N°4, tamamen yenilenen aydınlatmalı ızgarası ve DS logosuyla oluşturduğu çarpıcı ışık imzasıyla teknolojik mükemmeliyeti tasarımın merkezine taşıyor.Türkiye’de “PALLAS” donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni DS N°4, rafine iç mekânındaki zanaatkârlık detaylarını DS IRIS SYSTEM gibi en üst düzey dijital çözümlerle harmanlıyor. Yeni DS N°4’ün verimlilik ve performansı bir arada sunan BlueHDi 130 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonu, 5,2 lt/100 km’lik iddialı yakıt tüketimiyle sürdürülebilir mobiliteyi destekliyor.Zarif silüeti ve atletik duruşuyla fark yaratan yeni DS N°4, nisan ayı itibarıyla Türkiye’deki premium otomobil tutkunları için estetik ve konforu yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyeti lükse atılan Paris imzasıyla buluşturan DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü nisan ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Fransız seyahat sanatını modern mobilite anlayışıyla harmanlayan yeni DS Automobiles modeli, rafine detayları ve dinamik karakteriyle segmentinde güçlü bir konum hedefliyor.Markanın tasarım, konfor ve teknoloji alanındaki premium uzmanlığını bir araya getiren yeni DS N°4, Türkiye’de en lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan“PALLAS” donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Tasarım ve güçlü duruş

Fransız tasarım uzmanlığını en güncel yorumuyla yansıtan yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. 4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergileyen yeniDS N°4modeli, tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiriyor. PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilingövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.

Yeni DS N°4’ün tamamen yeniden tasarlanan ön tasarımı, daha yatay ve geniş bir mimariyle teknoloji ile zarafeti bir arada sunuyor. Yeni siyah ön ızgara, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte tampon uçlarından yeni aydınlatmalı logoya doğru ilerleyen LED ışık çizgileri, DS Automobiles modeline hem sıra dışı, hem de kolaylıkla ayırt edilebilir bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

FullLED’den oluşan gündüz farları ve ince LED far tasarımı, yeni DS N°4’ün yüksek teknolojili yüzünü ortaya koyuyor. Arka bölümde iselazer işlemeteknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu, ışığı yansıtarak etkileyici bir dikey ışık imzası oluşturuyor. Stop lambalarını birleştiren parlak siyah şeritise genişlik hissini artırırken, model ismininüzerinde yer alan DS Automobiles yazısı markanın yeni kimliğini güçlü biçimde vurguluyor.Yan profilde gizli kapı kolları ve heykelsi yüzeyler tasarımın saflığını ön plana çıkararak yeni DS Automobiles modeline arka bölüme doğru akıcı bir dinamizm kazandırıyor. Krom cam çıtası ise gövde kıvrımlarını hassas biçimde takip ederek tasarımı yenilikçi bir çerçeveyle tamamlıyor.

Rafine ve teknolojik iç mekân

Yeni DS N°4’ün iç mekânı, Fransız zanaatkârlığını modern ergonomi anlayışıyla buluşturuyor. Zengin içeriklerle donatılan PALLAS donanım seviyesi, dikiş detaylarıyla tamamlanmış Siyah DS CANVAS, Diamond Tungsten kumaş kombinasyonu döşemelere sahip koltuklarla donatılmış, rafine bir iç mekan sunuyor. Bununla birlikte gösterge paneli ve kapı panelleri, balık pulu efektli bazalt siyah kaplamaya ve yenilikçi bir görünüm için Belem Bronz detaylara sahip.

Ultra ince yapıya sahip merkezi havalandırma kanalları, görünmez kanatçıkları sayesinde sade ve akıcı bir tasarım sunarken, hava akışını homojen biçimde dağıtarak üst düzey termal konfor sağlıyor. Sürücü önünde yer alan 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli daha yüksek okunabilirlik sunarken; orta konsoldaki 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor. Akıllı telefon benzeri widget mimarisiyle çalışan sistem, sezgisel kullanım ve kişiselleştirilebilir arayüz sunuyor.Sekiz renkli ambiyans aydınlatması, kabindeki dinginlik hissini güçlendiriyor.

Yeni DS N°4’ün “PALLAS” donanım seviyesinde standart olarak; çift bölgeli otomatik klima kontrolü, LED farlar ve LED arka aydınlatma grubu, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ile radar destekli aktif güvenlik freni, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, ses ve ısı izolasyonluyan camlar, karartılmış arka camlar ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu bulunuyor.

Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da PALLAS donanımıyla birlikte sunulan özellikler arasında.Otomotik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. Bununla birlikte yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan standart olarak yer alıyor.

2,67 metrelik aks mesafesi sayesinde geniş yaşam alanı sunan yeni DS Automobiles modeli, her iki sırada da ferah diz ve omuz mesafesi sağlıyor. Yüksek yoğunluklu köpük dolguluyapıya sahip ön koltuklar, uzun yolculuklarda hem destek hem de konfor sunacak şekilde tasarlandı.

Dinamik huzur felsefesi

YeniDS N°4, gelişmiş gövde rijitliği ve hassas şasi ayarları sayesinde konfor ile çevikliği dengeli biçimde bir araya getiriyor. Bununla birlikte süspansiyon ve direksiyon sistemi, markanın sürüş karakterini yansıtacak şekilde optimize edildi.Ayrıca yeni DS Automobiles modelinde yer alan aktif şerit takip yardımcısı ve dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici gibi fonksiyonlarla yarı otonom sürüş deneyimi sunarken, DS DRIVER ATTENTION MONITORING sistemi sürücünün dikkat seviyesini analiz ederek güvenliği artırıyor.Sessiz ve seçkin kabin atmosferi ise ses ve ısı izolasyonlu camlarla desteklenerek her yolculuğu daha huzurlu bir deneyime dönüştürüyor.

Nisan ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan yeni DS N°4, PALLAS donanımı ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle premium segmentinde Fransız zarafetini ve seyahat sanatını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.