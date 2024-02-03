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Otomotiv Premium marka global satışlarda da rekor adetler elde etti! Rakamlar inanılmaz!
Otomotiv

Premium marka global satışlarda da rekor adetler elde etti! Rakamlar inanılmaz!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 12:15:00 -
Premium marka global satışlarda da rekor adetler elde etti! Rakamlar inanılmaz!

Premium otomobil üreticisi Lexus, 2023 global satış sonuçlarını açıkladı.

Ocak-Aralık döneminde 824 bin 258 bin adetlik satışa ulaşan Lexus, bir önceki yıla göre yüzde 32’lik bir artış gerçekleştirdi. Markanın geniş ürün yelpazesi, Lexus’un en hızlı büyüyen premium markalardan biri olmasına katkı sağlamaya devam etti.

Bu büyüme özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da Lexus markasına olan yüksek taleple gerçekleşti. Böylece Lexus, tüm dünyada istikrarlı bir şekilde büyümesini devam ettirdi. 2023 yılında, 2022’ye göre Avrupa’da yüzde 46 artışla 69 bin 202 adet, yüzde 24 artışla Kuzey Amerika’da 355 bin 606 adet, yüzde 129 artışla Japonya’da 94 bin 647 adet ve yüzde 3 artışla Çin’de 181 bin 411 adet satış gerçekleştirildi.

Bununla birlikte Lexus’un tam elektrikli, tam hibrit ve plug-in hibrit araçlarının satışı genişleyen ürün gamıyla birlikte 2022’ye göre yüzde 47 oranında arttı. Avrupa’da ise 41 bin 367 adetle NX, 20 bin 484 adetle RX ve 11 bin 194 adetle UX modelleri ön plana çıktı.

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