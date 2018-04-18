Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:37
Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!

PFA'dan yapılan açıklamaya göre sezonun bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'den 5, Tottenham'dan 3, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'dan ise birer futbolcu, yılın takımına seçildi.

Kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Savunma: Kyle Walker, Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea)

Orta saha: David Silva, Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham) 

Forvet: Harry Kane (Tottenham), Muhammed Salah (Liverpool), Sergio Agüero (Manchester City)

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:37
  1. Premier Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik zirve sona erdi!
    1. Kritik zirve sona erdi!
    2. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    3. Çocuklar kahve içmeli mi?
    4. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    5. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    6. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    7. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    8. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    9. Üniversite sınavında FaceTıme..
    10. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    11. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    12. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    13. Böyle insanlardan uzak durun!
    14. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    15. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    16. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    17. Türkiye'yi hedef alan Juncker yine..
    18. KKTC küfürbaz Şansal'a 'kapıyı' açtı
    19. Yunan küstahlığı: Kendine gel Türkiye
    20. Merkez Bankası faiz mi artıracak?
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!