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Premier Lig'de şok olay! Onu öldürmek istedim

Premier Lig ekibi Fulham'ın Huddersfield’i 1-0 yendiği maçın son dakikalarında kazanılan penaltı sonrası topu takımın penaltıcısı Mitrovic’in elinden alıp penaltıya kaçıran Kamara’ya teknik direktör sert tepki göstererek, “Bana, takım arkadaşlarına büyük saygısızlık yaptı. Onu öldürmek istedim.” dedi

30 Aralık 2018 Pazar 11:44
Premier Lig'de şok olay! Onu öldürmek istedim

Premier Lig'de Fulham, Huddersfield'ı Mitrovic'in attığı son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

82. dakikada kazanılan penaltıda yaşanan olay ise maça damga vurdu. Takımın penaltıcısı Mitrovic seçilmesine rağmen Aboubakar Kamara Sırp forvetin elinden topu aldı. Penaltı atışından yararlanamayınca maç sonunda ünlü teknik direktör Ranieri adeta köpürdü.

'Onu öldürmek istedim'

90 dakikanın ardından Kamara'ya büyük tepki gösteren 67 yaşındaki teknik adam, "Bana, takım arkadaşlarına büyük saygısızlık yaptı. Onu öldürmek istedim. Manchester United karşısında penaltıyı o kullandı çünkü Mitrovic o maçta forma giyemedi" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:44
  1. Futbol
  2. Premier Lig
  3. Fulham
  4. Huddersfield

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