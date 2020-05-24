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Spor

Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinde 2 kişide daha virüs bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 02:04:00 -
Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

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