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Aktüel Prematüre buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Aktüel

Prematüre buzağıya evinde bebek gibi bakıyor

Ardahan'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İsmet Dursun, evinin kapılarını açarak bakımını yaptığı buzağıyı, şampuanla yıkayıp biberonla besliyor - Besici Dursun: - "Veteriner hekime kontrollerini yaptırdık ve bize sütle beslememizi söyledi. Biz de biberonla besliyoruz. Ahır soğuk, ineğin altında kalır da ölür diye kıyamadık evimize aldık"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:06:05 -
Prematüre buzağıya evinde bebek gibi bakıyor

ARDAHAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çiftçilik yapan İsmet Dursun, prematüre doğan buzağıya evinde özenle bakıyor.

Akçıl köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Dursun, evinin kapılarını açtığı buzağıyı şampuanla yıkayıp, biberonla besleyerek yeni doğmuş bir bebek gibi bakımını yapıyor.

Buzağıya "Barış" adını veren Dursun, çocuklarından ayırt etmediği hayvanın kontrollerini de sıklıkla veteriner hekime yaptırıyor.

İsmet Dursun, AA muhabirine, buzağının kasım ayında prematüre olarak doğduğunu söyledi.

Buzağının hayata tutunması için mücadele ettiklerini anlatan Dursun, "Veteriner hekime kontrollerini yaptırdık ve bize sütle beslememizi söyledi. Biz de biberonla besliyoruz. Ahır soğuk, ineğin altında kalır da ölür diye kıyamadık evimize aldık" dedi.

Dursun, "Barış" adlı buzağıyla aynı evde yatıp kalktıklarını belirterek, buzağının evin bir çocuğu gibi neşe kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Evde sürekli buzağıyla vakit geçirdiklerini anlatan Dursun, "Biz eve girince çok seviniyor. Kendi annesinin sütü yetmiyor, başka ineklerden sütü sağıp biberona koyup beslemesini yapıyoruz. Biz buna özenle bakmasaydık ölürdü. Bu dünyaya geldi ve ilgilenmemiz gerekiyordu. Çok ilgilendik ve özenle bakıyoruz. Bundan önce iki tane böyle doğdu, onlar biraz daha küçüktü ikisi de öldü ama bunu yaşattık çok şükür." ifadelerini kullandı.

İsmet Dursun'un oğlu Ferhat Dursun da buzağıyla oyun oynadığını ve beraber uyuduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisi çocuğum, bebeğim, kardeşim gibi. Ben yatağı serdiğimde hemen yanıma geliyor. Yanıma yatırarak biberonla besliyorum. Soğuk almaması için gece kalktığımda üstünü örtüyorum, sabah kalktığımda ilk işim onu beslemek oluyor. Öğlen de bakımını yapıyorum. Bakmasaydık telef olacaktı, sütü ısıtıp biberona dolduruyorum, çağırdığımda sanki annesiymişim gibi yanıma koşarak geliyor. Ben eve geldiğimde direkt yanıma geliyor, benimle oynuyor."

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