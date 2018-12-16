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Prematüre bebek nedir?

37. haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklere prematüre bebek denir.

16 Aralık 2018 Pazar 15:43
Prematüre bebek nedir?

Bebeklerin, büyümesi ve organlarının dış ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmesi için belli bir süreyi anne karnında geçirme zorunluluğu var. Yani 37. haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklere prematüre bebek denir. Prematüre bebeklerin yaşayabilme şansları Allah’ın izni ve tıpdaki ilerlemelerle artmıştır.

Anne adayının prematüre bir bebek doğurma riski varsa, doğumun yenidoğan yoğun bakımı verebilecek bir merkezde gerçekleşmesi bebeğin yaşama ve hayatını sağlıklı devam ettirme şansını artıracaktır. Hasta bebeklerin, prematüre bebeklerin yoğun bakımının ve tedavisinin yapıldığı ünitelere “yenidoğan yoğun bakım ünitesi” deniyor.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde küvözler (inkübatörler) temel unsurlar.. Burada bebekler tıpkı anne karnında olduğu gibi ısıtılır, nemli bir ortamda tutulur, enfeksiyonlardan korunur. Yine bu ünitelerde bulunan ventilatörler, solunumu yetersiz olan bebeklerin solunumuna yardım eden, gelişmiş teknoloji ürünleridirler.

Annelerin, babaların bebeklerine dokunmaları bebekler ve ebeveynler açısından son derece önemlidir. Böylece bebek ile anne ve baba arasında duygusal bir bağ oluşacak, bebeğin hayata tutunması daha da artacak. Yoğun bakım personeli annelerin uygun şekilde giyinip üniteye girmeleri için cesaretlendirmeli, hatta bebeklerinin bakımına katılabilmelidir. Bu katılım annenin stresini azaltacak, bebeğine bağlanacak, evdeki bakımı daha da kolaylaştıracaktır.

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:46
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