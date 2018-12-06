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Prefabrik evler çok talep görüyor

Prefabrik evler şu günlerde gerek ekonomik olması ve gerekse depreme karşı dayanıklılığıyla çok fazla rağbet görüyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:58
Prefabrik evler çok talep görüyor

Usul usul milletin uyanıp, betondan uzak durması gerçekten sevindirici. Ayrıca prefabrik evlerin çok kısa bir zamanda müşteriye teslim edilmesi de tercih edilmesinde önemli bir sebep durumunda. Tabii prefabrik bir ev için öncelikle arsa gerek. Zatan en önemli problem bu.. Büyük şehirlerde prefabrik ev için arsa mümkün değil bulunamaz. Babadan kalma gecekondu varsa, bahçe içinde ne alâ!.. Arsa edinmek ancak şehirden uzaklaşmakla mümkün. Yoksa prefabrik ev yaptırıp, içinde deprem korkusundan azade, adımını attığında bahçesiyle, huzur içinde mis gibi yaşamayı herkes hayal eder..

Kaldı ki, prefabrik ev fiyatları da bir daire almaktan daha iyi. Ortalama 50 m2 bir prefabrik ev 10 bin dolar.. Evinizi yaptıracağınız şirketi de seçerken çok dikkatli olmanızda fayda var. Referanslarına, firmanın geçmişine bakmanız gerekiyor.

Modüler tasarım sistemi ile yapılan prefabrik evlerin tamamı ön üretimli panellerden oluşuyor. Amerikan çelik prefabrik ev tipi giydirilmiş sistemlerin söküldüğü zaman fire verme dezavantajları da olmuyor. Montajı hızlı. Tek katlı veya iki katlı olabiliyor. Sizin isteğinize göre dış kaplamaları; ahşap, taş veya yalıpan yapılabiliyor..

Devlet konuya kdv ile destek oluyor. Hazır prefabrik ev fiyatları için KDV oranı %1. Ankara ve İstanbul için nakliye, montajcıların yeme-yatma masrafları ev fiyatlarına dahil.

Prefabrik ev standart planları üzerinde müşteri isteği doğrultusunda istenilen değişiklikler yapılmaktadır.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Prefabrik ev

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