Pratik tepsi böreği tarifi: Dakikalar içinde çıtır çıtır! Püf noktası tek bir malzeme

Pratik tepsi böreği tarifi

Malzemeler

2 adet yufka

1/2 su bardağı tereyağı(eritilmiş)

200 gram lor peyniri

200 gram beyaz peynir

100 gram kaşar peyniri

1/2 demet maydanoz

1,5 su bardağı soda

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

1statlı kaşığı çörek otu

Pratik tepsi böreği tarifi nasıl yapılır?

Yufkayı tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve diğer yufkayı da üzerine serip aynı şekilde eritilmiş tereyağını üzerine yayın. İki kat yağlanmış yufkaları 12 eşit üçgen parçaya bölün. Her bir üçgenin geniş kısmına karıştırdığınız peynirli, maydanozlu harçtan ekleyin ve kenarlardan katlayıp, rulo börek şeklinde katlayın. Soda dolu kabın içerisine tüm börekleri ekleyin ve 10 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz börekleri soda banyosundan çıkarın ve hafif sıkıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpiştirin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle yiyin!