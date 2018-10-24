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Potuk'tan ortağına: 'Abi biz battık mı?'

Duayen spor yazarı Gökçe, köşesinde Fenerbahçe'nin yedek kulübesine mahkum kalan oyuncusu Alper Potuk'un iş hayatıyla ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı yazdı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:01
Potuk'tan ortağına: 'Abi biz battık mı?'

Girdiği otel işinde ciddi kayıplar yaşadığı ve tüm mal varlığının battığı iddia edilen Alper Potuk, basına karşı sessizliğini korurken, konuyla ilgili ortağı Faruk Bayraktar ile görüşmesinden bir detayı spor yazarı Atilla Gökçe köşesinde yazdı.

İşte Atilla Gökçe'nin Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde yazdığı o satırlar:

"Haber kıtlığında varsayımlar haber olur, daha da olmadı uydurulur. Bazı dedikoducular da gazeteciyi kullanır. Onlardan biri Fenerbahçeli Alper’in başına geldi. Sapanca'da yaptığı Alfa otel yatırımı nedeniyle battığı yazıldı.

Sesi soluğu çıkmayan, kendi halinde işiyle (futbolla) meşgul olan Alper de işi şakaya vurup ortağı Faruk Bayraktar’a sordu: “Abi biz battık mı?”

“-Nereden çıkardın oğlum... Bir kuruş banka kredisi kullanmadık. Döviz borcumuz da yok. Kulüp müyüz biz!”

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:01
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