Potasyum bromür nedir? Bromürün zararları nelerdir?

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası adına Avukat Çetin Keçeli İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na başvuruda bulunarak, ekmeklerdeki unlara potasyum bromür katıldığını iddia eden Dr. Canan Karatay hakkında şikayette bulunulmuştu. Karatay'ın iddiası ile gündeme gelen bromür nedir? Ekmeğe konulan bromür ne kadar zararlıdır? İşte detaylar...

Potasyum bromür nedir?

1857 yılında Charles Locock tarafından merkezi sinir sistemine depresif etkisinin olduğu keşfedilen bromürler özellikle sara hastalığında kullanıldı. Fakat bugün bromürler yerini daha tesirli ilaçlara bıraktı. Bromür'ün vücutta rahatlama etkisi yarattığı biliniyor.

Bromürün zararları

Kadınlarda ve erkeklerde kısırlığa sebep olmaktadır.

Çocuklarda zeka geriliğine sebep olmaktadır.

Bağırsak ve sindirim sistemine zararları vardır.

Kansere sebep olmaktadır.

Uyuşukluğa sebep olur.

Midenin doğal yapısına zarar verir.

Sinir hücrelerine zarar verebilir.