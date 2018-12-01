Potada milliler final bileti için sahada

Ay-yıldızlılar, galip gelmesi durumunda grup mücadelesinin bitmesine 2 maç kala Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek.

Podgorica Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.

İkinci tur I Grubu'nda yaptığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, son oynadığı maçta İspanya'yı 71-67 mağlup etmişti.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takım, karşılaşma öncesinde 16 puanla lider durumda bulunurken, rakip Karadağ ise 14 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, Karadağ maçının ardından 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle: