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Potada milliler final bileti için sahada

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
Potada milliler final bileti için sahada

Ay-yıldızlılar, galip gelmesi durumunda grup mücadelesinin bitmesine 2 maç kala Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek.

Podgorica Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.

İkinci tur I Grubu'nda yaptığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, son oynadığı maçta İspanya'yı 71-67 mağlup etmişti.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takım, karşılaşma öncesinde 16 puanla lider durumda bulunurken, rakip Karadağ ise 14 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, Karadağ maçının ardından 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:

TakımOGMAYAv.Puan
Türkiye9726736027116
İspanya9727146605416
Karadağ9546976811614
Letonya9547196962314
Ukrayna9546826592314
Slovenya927689745-5611

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Avrupa Elemeleri
  3. Basketbol
  4. basketbol takımı
  5. I Grubu

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