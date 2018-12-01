Potada milliler final bileti için sahada
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.01 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
Ay-yıldızlılar, galip gelmesi durumunda grup mücadelesinin bitmesine 2 maç kala Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek.
Podgorica Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.
İkinci tur I Grubu'nda yaptığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, son oynadığı maçta İspanya'yı 71-67 mağlup etmişti.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takım, karşılaşma öncesinde 16 puanla lider durumda bulunurken, rakip Karadağ ise 14 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, Karadağ maçının ardından 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Türkiye
|9
|7
|2
|673
|602
|71
|16
|İspanya
|9
|7
|2
|714
|660
|54
|16
|Karadağ
|9
|5
|4
|697
|681
|16
|14
|Letonya
|9
|5
|4
|719
|696
|23
|14
|Ukrayna
|9
|5
|4
|682
|659
|23
|14
|Slovenya
|9
|2
|7
|689
|745
|-56
|11
YORUM YAZ