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Potada heyecan beşinci maçla sürüyor

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

16 Haziran 2019 Pazar 09:28
Potada heyecan beşinci maçla sürüyor


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:28
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. final
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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