  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:15:35 -
Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İskeçeli, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" başlıklı fotoğrafını tercih eden İskeçeli, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" isimli fotoğraflara oy verdi.

İskeçeli, geçmişten bugüne göçmenlerin durumunun kendisini etkilediğini, bu sebeple haber kategorisinde göçmenlerin umuda yolculuğuna oy verdiğini anlattı.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafa ilişkin İskeçeli, "Bu fotoğrafı nasıl değerlendirdik hatırlamıyorum ama bugün gelse manşet önerim olur. Çocukların spor aşkı. Kendilerine bir alan yaratmışlar büyüklerin yardımıyla belki ama bizim Posta Gazetesi olarak en içimize dokunan fotoğraflardan biri o yokluktan bir şey var eden çocuklar." dedi.

İskeçeli, yaşam kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin, "Bir tas çorba kaynatmışlar ve yedikleri lokmayı develeriyle paylaşıyorlar. Yokluğun içinde bunların bonkörlüğü beni etkiledi. Onun için bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anadolu Ajansının fotoğraf çalışmalarını dikkatle her gün tarıyoruz"

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını başarılı bulduğunu belirten İskeçeli, foto muhabirlerinin gazeteciliğin emektarlarından olduğunu söyledi.

Güzel fotoğrafların gazete hazırlayan yetkililerin işini kolaylaştırdığına vurgu yapan İskeçeli, "Bazen öyle bir fotoğraf geliyor ki tam sayfa yer verseniz bile hakkını veremiyorsunuz. Öyle fotoğrafların altına uzun cümleler kurmaya gerek yok, bir cümle yazmanız yeterli. Fotoğraf her şeyi anlatıyor ve fotoğrafın kendisi haber oluyor. Onun için bizim mesleğin olmazsa olmazı." ifadesini kullandı.

AA'nın dünyanın dört bir yanından başarılı fotoğraflar ürettiğini belirten İskeçeli, "Posta Gazetesi zaten ajans haberleri üzerinde özgün bir gazetecilik yapmayı kendine hedef belirlemiş bir gazete. Öyle geniş muhabir ağlarımız yok. Biz ajans haberine, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflara bakarak gazetemizi hazırlıyoruz. Onun için en sıcak gelen gazeteyi yapıyoruz. Renkli gazete yapıyoruz, bu sebeple fotoğraf bizim olmazsa olmazımız. Ajanstan da herhalde en çok görsel kullanan gazetelerden biri bizizdir. O yönden de hem Anadolu Ajansının fotoğraf çalışmalarını dikkatle her gün tarıyoruz, hem de çok memnunuz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı
Dünya

Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrimiçi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki müstehc..
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay