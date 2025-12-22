Posta çağı kapanıyor: Son mektup 30 Aralık’ta

Danimarka'da 400 yıllık uygulamadan vazgeçilerek mektup dağıtımı sona erdiriliyor. Şirket gerekçe olarak Danimarka toplumundaki ‘artan dijitalleşme’yi gösterdi.

PostNord, mektuplara talebin ‘dramatik biçimde düştüğünü’, buna karşın çevrimiçi alışverişin arttığını ve kargo teslimatına odaklanma kararı aldıklarını bildirdi. Şirket 30 Aralık’ta son mektubunu teslim edecek.

POSTA KUTULARI SATILIYOR

Guardian’ın haberine göre hali hazırda sökülmüş posta kutularından 1000’i, bu ayın başlarında satışa sunulduktan yalnızca üç saat sonra tükendi.

İyi durumdaki kutular 2 bin Danimarka krona (yaklaşık 13 bin 500 lira), daha yıpranmış olanlarsa 1500 krona (yaklaşık 10 bin lira) satıldı. Ocak ayında 200 adet daha açık artırmaya çıkarılacak.

MEKTUP GÖNDERİMİ YÜZDE 90’DAN FAZLA AZALDI

Danimarkalılar mektup göndermeye devam edebilecek ancak bunu, halihazırda ülkede mektup dağıtımı yapan Dao şirketi aracılığıyla yapacaklar.

Ancak müşteriler mektuplarını göndermek için bir Dao mağazasına gitmek ya da evden teslim alınması için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Posta ücretiyse çevrimiçi ortamdan ödenecek.

Danimarka posta servisi, ülkede 1624’den bu yana mektup dağıtımından sorumluydu.

Son 25 yılda ülkedeki mektup gönderimi yüzde 90’dan fazla azaldı.