Posof’un yeni Kaymakamı Mert, görevine başladı Ardahan’ın Posof ilçesinde 3 yıl görev yapan Enver Yılmaz’ınErzincan’ın Üzümlü ilçesine tayininden sonra yerine, Posof a tayin edilen Reşadiye Kaymakamı Murat Mete Posof’taki görevine başladı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde 3 yıl görev yapan Enver Yılmaz’ınErzincan’ın Üzümlü ilçesine tayininden sonra yerine, Posof a tayin edilen Reşadiye Kaymakamı Murat Mete Posof’taki görevine başladı.

Rizeli olan Murat Mete, Posof’u tanıdığını ve insanlarını da bildiğini belirterek, “Görevimiz halkımıza hizmet etmektir” dedi.

Göreve başlayan Kaymakam Mete’yi, kurum amirleri ve Belediye Başkanının ziyaretiyle beraber vatandaşlar da ziyaret ediyor.

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