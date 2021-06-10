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Gündem Poşette BioNTech aşısı satışı! Polis enseledi
Gündem

Poşette BioNTech aşısı satışı! Polis enseledi

Şişli'de polis ekipleri, poşet içinde 6 adet BioNTech aşısı satmaya çalışan kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:49:00 -
Poşette BioNTech aşısı satışı! Polis enseledi

Şişli'de bulunan Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21:45'te polis durumundan şüphelenerek K.D.'yi durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde, üzerinde 'Pfizer-BioNTech Kovid-19 Vaccine (aşı)' ibaresi bulunan 6 adet aşı bulundu. K.D. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli bir kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 10 bin lira bulunan M.Ş.'nin, bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi.

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