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Porto - Galatasaray maçının kanalı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçların beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacağı açıklandı.

02 Ekim 2018 Salı 23:24
Porto - Galatasaray maçının kanalı belli oldu!

Porto - Galatasaray maçı beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları beIN SPORTS ekranlarında olacağı resmen açıklandı. UEFA ile yayın haklarının tamamı için görüşmelerin devam ettiği açıklamada belirtilirken ikinci hafta maçlarının da beIN SPORTS kanallarından yayınlanacağı ifade edildi.

Digitürk'ten yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS’ta

FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.  

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek. 

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 23:24
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