0553 313 94 23

Portekiz'de seçimlerin galibi Sosyalist Parti oldu

Portekiz'deki genel seçimleri, sandık başı anket sonuçlarına göre, mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti kazandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 06:56
Portekiz'de seçimlerin galibi Sosyalist Parti oldu

Portekiz'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

Portekiz'de yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. Seçmenler, Lizbon'daki bir oy kullanma merkezinde oylarını kullandı. ( Rodrigo Cabrita - Anadolu Ajansı )

Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor.

2015 yılındaki son seçimlerde 86 olan milletvekili sayısını yükselten ve ülkede birinci siyasi parti konumuna gelen PS, buna rağmen tek başına iktidara gelecek çoğunluğu (116 milletvekili) elde edemedi.

Son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümeti ile yöneten Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, Portekiz tarihinde sol görüşlü partiler için "imkansız" gibi görülen bir uzlaşıyı sağlamıştı.

Komünist Parti ve Sol Blok partilerinden dış destek alan PS hükümeti, ekonomik krizden çıkan Portekiz'e siyasi ve ekonomik istikrarı getirmişti.

Portekiz demokrasi tarihindeki 16. yasama dönemi seçimlerine katılan 21 siyasi partiden 8'i meclise girdi.

Portekizliler seçimlere ilgi göstermedi

Diğer yandan 2015 yılındaki seçimlerde yüzde 56 olan katılım oranı, ilk defa 10 milyonun üzerinde seçmenin olduğu bu seçimlerde daha da düştü.

Resmi olmayan rakamlara göre, seçimlere katılımın yüzde 51 ve yüzde 55 aralığında olduğu belirtildi. Ülke demokrasi tarihinde, 1975 yılından bu yana en düşük katılımlı seçim gerçekleşirken, Portekizlilerin neredeyse yarısı oy kullanmadı.

Portekiz'de sandık başı anketlere göre 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

Sosyalist Parti (PS) 104-112, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 74-82, Sol Blok (BE) 19-23, CDU (PCP- Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 9-14, Halk Partisi (PP) 4-6, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4-6, Liberal İnisiyatif (IL) 1-2, Libre 1.

2015 seçimlerine göre meclisin dağılımı şu şekildeydi:

Portekiz Cephesi İttifakı 102 (yüzde 36,86), Sosyalist Parti (PS) 86 (yüzde 32,31), Sol Blok (BE) 19 (yüzde 10,19), Komünist Parti (PCP) 17 (yüzde 8,25), Sosyal Demokrat Parti (PSD) 5 (yüzde 1,50), Kişiler-Hayvanlar-Doğa (PAN) 1 (yüzde 1,39).

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 06:56
  1. Portekiz
  2. Sosyalist Parti
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi
    1. 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap..
    2. Cammu Keşmir protestosuna izin verilmedi
    3. Türkiye Dünya Atletizm..
    4. "Başörtülüler Arabistan'a" diyen..
    5. Başkan Erdoğan ile Trump 'güvenli..
    6. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adalı:..
    7. Portekiz'de seçimlerin galibi..
    8. N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un..
    9. Avrupa Gençler Tekvando..
    10. İstanbul 'serebral palsi' ye dikkat..
    11. Kayserispor'da Hikmet Karaman ve Erol..
    12. Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri..
    13. FETÖ'cü emekli albay itirafçı oldu:..
    14. ABD'de 'operasyon' paniği: Endişeliyiz
    15. Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na..
    16. Şenol Güneş'ten flaş Abdullah Avcı..
    17. Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz..
    18. Kosnicki nasıl yapılır? İşte, kosnicki..
    19. CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin..
    20. Barcelona Sevilla maçı kaç kaç bitti?
    21. Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat..
    22. Ürdünlü çocuğa tokat atan şahsın..
    23. Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?
    24. Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi!
    25. Fikret Orman'dan tepki: Ben gidince...
    26. Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını..
    27. Beşiktaş'ta şok: Oyuncunun diz kapağı..
    28. Denizaltı modernizasyonunda bir ilk!..
    29. Ringde Ermeni dövüşçü rezaleti! Türk..
    30. Kuzey Kore'den ABD'ye 'müzakere' resti!
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı: Her partide vardır ama...
    Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı: Her partide vardır ama...