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Portekiz'de Galatasaray taraftarı gözaltına alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak müsabaka için Portekiz'e giden sarı-kırmızılı taraftardan biri gözaltına alındı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:57
Portekiz'de Galatasaray taraftarı gözaltına alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Portekiz'e giden sarı-kırmızılı taraftardan bir kişi gözaltına alındı. 

Polis ve memeurlara sorun yaşadı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi. 

Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon'da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi. 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:57
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