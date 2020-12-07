  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, yeniden cumhurbaşkanı adayı
Aktüel

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, yeniden cumhurbaşkanı adayı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:14:19 -
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, yeniden cumhurbaşkanı adayı

MADRİD (AA) - Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 24 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Portekiz'de 2016'dan bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha devam ettirmek isteyen 72 yaşındaki De Sousa, adaylığını açıkladı.

De Sousa, 2016 yılındaki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak için Lizbon'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Palacio de Belem) yakınındaki bir pastaneyi seçti.

Ülkede mevcut durumda ana muhalefette olan Sosyal Demokrat Partinin (PSD) bir dönem (1996-1999) başkanlığını da yürüten De Sousa, 2016'da olduğu gibi yine PSD'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

De Sousa, "Zorlu bir yürüyüşü ortasında bırakmayacağım. Çünkü göğüs germek zorunda olduğumuz bir salgın ve kazanmak zorunda olduğumuz bir kriz var." dedi.

Anketler De Sousa'nın yeniden seçilme olasılığı yüksek gösterirken, karşısındaki en güçlü aday ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten, sol görüşlü Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Ana Gomes.

Cumhurbaşkanı olmadan önce televizyonda siyaset yorumculuğu yapan De Sousa, 2016'daki seçimleri yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Portekiz'deki yasa gereği, seçimlerde oyların yarısından fazlasını alan aday cumhurbaşkanı seçilirken, bunun sağlanamaması halinde en fazla oyu alan iki aday 14 Şubat'ta ikinci tur seçime gidecek.

Yeni cumhurbaşkanının 9 Mart'ta resmi olarak görevine başlaması öngörülüyor.

Portekiz'de Kovid-19 salgınından dolayı 9 Kasım'da ilan edilen ve mevcut durumda 23 Aralık'a kadar geçerli olan olağanüstü halin (OHAL) en azından 7 Ocak'a kadar uzatılması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın

Libya ve Dağlık Karabağ'da hava savunma sistemleri yerle bir olan Rusya'nın yeni bir hamleye hazırlandığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay