Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe'ye geliyor

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica'dan 28 yaşındaki stoper Cristian Lema'nın peşinde olduğunu yazdı.

Devre arasında transfer taarruzuna çıkması beklenen Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

A Bola Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'dan Arjantinli Cristian Lema'yı istediğini yazdı.

28 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunduğu kaydedilen Fenerbahçe'nin, Benfica'nın gözden çıkardığı oyuncuyu isteyen diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu kaydedildi.

Arjantinli stoper için Şili'den Universidad de Chile ile Arjantin'in Boca Juniors'un da istekli olduğu ifade edildi.

İlk kez Avrupa'ya geldi, olmadı

Kariyeri boyunca Avrupa'da forma giyen 1,90'lık stoper, Newell's, Quilmes, Tigre ve Belgrano deneyimlerinin sonunda yaz aylarında bedelsiz olarak Benfica'nın yolunu tuttu.

Bu sezon 2 maçta sadece 127 dakika süre alabilen sağ ayaklı savunmacı, Ruben Dias, Jardel ve Conti'nin arkasında kaldı ve ayrılık kararı aldı.