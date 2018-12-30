Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe'ye geliyor
Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir transfer haberi geldi. Portekiz basını,Fenerbahçe'nin Benfica'dan 28 yaşındaki stoper Cristian Lema'yı transfer edeceğini yazdı.30 Aralık 2018 Pazar 19:04
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica'dan 28 yaşındaki stoper Cristian Lema'nın peşinde olduğunu yazdı.
Devre arasında transfer taarruzuna çıkması beklenen Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.
A Bola Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'dan Arjantinli Cristian Lema'yı istediğini yazdı.
28 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunduğu kaydedilen Fenerbahçe'nin, Benfica'nın gözden çıkardığı oyuncuyu isteyen diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu kaydedildi.
Arjantinli stoper için Şili'den Universidad de Chile ile Arjantin'in Boca Juniors'un da istekli olduğu ifade edildi.
İlk kez Avrupa'ya geldi, olmadı
Kariyeri boyunca Avrupa'da forma giyen 1,90'lık stoper, Newell's, Quilmes, Tigre ve Belgrano deneyimlerinin sonunda yaz aylarında bedelsiz olarak Benfica'nın yolunu tuttu.
Bu sezon 2 maçta sadece 127 dakika süre alabilen sağ ayaklı savunmacı, Ruben Dias, Jardel ve Conti'nin arkasında kaldı ve ayrılık kararı aldı.
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