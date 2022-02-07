Portakal reçelli kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi
Portakallı kek pratik | Çayın yanına leziz bir kek tarifi arayanlar ‘Portakallı kek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, portakallı kek için hangi malzemeler gerekli? Reçelli kek tarifi:
Kış aylarının olmazsa olmazı portakallardan leziz reçeller hazırlayabilir hatta bu tatlıyı kek yaparken kullanabilirsiniz. Peki, reçelli kek nasıl yapılıyor?
Portakallı kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 çay kaşığının ucuyla tuz
- Yarım su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı portakal reçeli
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un
Portakal reçelli kek nasıl yapılır?
Öncelikle yumurtanın sarıları ve beyazlarını ayrı kaselere alın.
Yumurtanın akları ile tuzu güzelce çırpın. Bu şekilde harika beyaz bir köpük elde edeceksiniz.
Diğer tarafta yumurta sarıları ve şekeri çırpın. Şekerin yumurta içinde iyice eridiğine dikkat edin.
Sarıların içerisine süt ve yağı ilave edin.
Güzelce karıştırdığınız malzemelerin içerisine yumurta beyazlarıyla hazırladığınız köpüğü ilave edin.
Ardından kuru malzemeleri bir tel süzgeç yardımıyla eleyerek karışıma ekleyin.
Son olarak kek hamuruna reçeli ekleyip güzelce karıştırın.
180 derecelik fırına sürdüğünüz kekinizi yaklaşık 40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.