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Portakal hakkında bomba sözler! "Günümüz Samanyolu TV’sinin kıvrak çocuğu"

Gazeteci Salih Tuna, bugün kaleme aldığı yazısında CHP'lilerin gizli IMF görüşmesini saklamaya çalışan FOX TV Haber Spikeri Fatih Portakal için "Günümüz Samanyolu TV’sinin kıvrak çocuğu" dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:09
Portakal hakkında bomba sözler! "Günümüz Samanyolu TV’sinin kıvrak çocuğu"

Gazeteci yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında Fox Tv sunucusu Fatih Portakal için "Günümüz Samanyolu TV’sinin kıvrak çocuğu" dedi.

"Geçen akşam baktım, günümüz Samanyolu TV'sinin Portakalı da acayip paniklemiş" ifadelerini kullanan Tuna, CHP'nin IMF yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi eleştirdi.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Açıklamalarından anladığımız kadarıyla çok büyük bir panik yaşıyorlar. Sanırım yakalanacaklarını hiç hesaba katmamışlar.

Geçen akşam baktım, günümüz Samanyolu TV'sinin Portakalı da acayip paniklemiş.

Sanki dersin otelde IMF'yle gizli toplantıda basılan CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz değil de kendisi.

Paniğin nedeni son derece basit bir soruyu akıllardan uzak tutma gayretinden kaynaklandığı besbelli.

Şeytan gibi kaçtığı soru şuncağızdan ibaretti:

Daha evvel 'Ekonomiyi IMF'ye teslim edecekler, IMF ile görüşüyorlar' diyerek AK Parti'yi töhmet altında tutmaya çalışan CHP sözcüsü Faik Öztrak IMF ile gizli gizli ne görüştü?

Hadi bu sorudan geçtim, bari 'Muhalefet IMF ile neden görüşür?' sorusunu yönelt.

Tamam yine CHP ve İP yandaşlığı yap, yine 'PKK'ya teşekkür etmeliyiz' falan de, yine Erdoğan ve AK Parti'yi yerden yere vur, ama, bu kadarcık soruyu sor."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:09
  1. Gazeteci yazarı Salih Tuna
  2. Fox Tv sunucusu Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • AKLIMIZLA DALGA GEÇME PORTAKALAKLIMIZLA DALGA GEÇME PORTAKAL37 dk önce
    Her bültende kullanır bu cümleyi "AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN" diye. Ama kendisi de sürekli milletin aklıyla dalga geçiyor. Tarafsız habercilik yaptığını iddia ediyor ama CHP-HDP ittifakını savunacağım diye kendini paralıyor. Çoğu zaman kendini o kadar kaptırıyor ki kelimeleri bir araya getirip düzgün cümle bile kuramıyor. Konuşmayı bile beceremeyen bu haberci bozuntusunun ana haber bültenini sunmasına da bunun için izin veriyorlar sanırım.
  • MilletMillet38 dk önce
    So ra maz lar . sebep ; Ne tarafsızlar ne de milliler , bunlarla onların tasmalarına takılı zincir aynı kafirin elinde de o yüzden
  • hjklşhjklş1 sa önce
    sayın yazar doğru söylemiş tam isabet zaten portakal kadar beyniyle siyonistlere hizmet ediyor
  • Dadaş Dadaş 1 sa önce
    Bunların derdi ülke değil İMF gelmiş ülkeyi soymuş Türkiye işgal edilmiş umurunda değil bunların derdi din ve dindarlık söyleyemediği için reis düşmanlığı üzerinden bitirmeye çalışıyorlar yalan dolan herşey mübahtır
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    şeref haysiyet onur kilo ile satılmıyor ki bunlar ton ile alsınlar. bunlar bir abdest ile çok namaz kılarlar.

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