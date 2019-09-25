Portakal hakkında bomba sözler! "Günümüz Samanyolu TV’sinin kıvrak çocuğu"

Gazeteci yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında Fox Tv sunucusu Fatih Portakal için "Günümüz Samanyolu TV’sinin kıvrak çocuğu" dedi.

"Geçen akşam baktım, günümüz Samanyolu TV'sinin Portakalı da acayip paniklemiş" ifadelerini kullanan Tuna, CHP'nin IMF yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi eleştirdi.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Açıklamalarından anladığımız kadarıyla çok büyük bir panik yaşıyorlar. Sanırım yakalanacaklarını hiç hesaba katmamışlar.

Geçen akşam baktım, günümüz Samanyolu TV'sinin Portakalı da acayip paniklemiş.

Sanki dersin otelde IMF'yle gizli toplantıda basılan CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz değil de kendisi.

Paniğin nedeni son derece basit bir soruyu akıllardan uzak tutma gayretinden kaynaklandığı besbelli.

Şeytan gibi kaçtığı soru şuncağızdan ibaretti:

Daha evvel 'Ekonomiyi IMF'ye teslim edecekler, IMF ile görüşüyorlar' diyerek AK Parti'yi töhmet altında tutmaya çalışan CHP sözcüsü Faik Öztrak IMF ile gizli gizli ne görüştü?

Hadi bu sorudan geçtim, bari 'Muhalefet IMF ile neden görüşür?' sorusunu yönelt.

Tamam yine CHP ve İP yandaşlığı yap, yine 'PKK'ya teşekkür etmeliyiz' falan de, yine Erdoğan ve AK Parti'yi yerden yere vur, ama, bu kadarcık soruyu sor."