Porno film izlerken yakaladığı oğluna bunu yaptı! Duyan, kulaklarına inanamadı

Malezya'da yaşayan 38 yaşındaki bir anne, telefonunda yetişkin filmi videoları izlerken yakaladığını iddia ettiği oğlunu üzerine kaynar su dökerek yaktı. 13 yaşındaki oğlunu kasten ağır yaralamakla suçlanan kadına 3 yıl hapis cezası verildi.

Malezya’da bir kadın, kendi telefonuyla yetişkin içerikli bir film izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktü.

Free Malaysia Today gazetesinde yer alan habere göre, 13 yaşındaki oğlunu kasten ağır yaralamakla suçlanan kadın, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve para cezası ya da kırbaç cezası alacaktı.

Suçunu kabul eden kadın, "internet verisini yetişkin filmi izlemek için kullandığı" için oğlunun üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.

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Beş çocuklu dul bir anne olduğunu belirten kadın cezasının hafifletilmesini istedi. 20 yıla kadar hapis cezası istenen kadın psikoloji tedavisi gördüğünü stresinin arttığını ve doktorunun izniyle ilaç dozajını günde 50 mg'dan 100 mg'a çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Savcı sanığa ve halka ders olması için orantılı bir ceza verilmesini talep etti. Kadına 3 yıl hapis cezası verildi.