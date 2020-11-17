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Gündem Pompeo'dan İstanbul'da önce Patrikhane sonra camii ziyareti
Gündem

Pompeo'dan İstanbul'da önce Patrikhane sonra camii ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet, İstanbul Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Patrikhane ziyaretinden sonra Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesini gezen Pompeo, burada mum yaktı. Pompeo, daha sonra 1. Bartholomeos'u makamında ziyaret etti. Pompeo, Patrikhane ziyaretinin ardından Eminönü'nde bulunan Rüstem Paşa Camisi'ne geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:38:00 -
Pompeo'dan İstanbul'da önce Patrikhane sonra camii ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet, Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Pompeo'nun, Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos ile yaptığı görüşme öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Patrikhane ziyaretinden sonra Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesini gezen Pompeo, burada mum yaktı.

Pompeo, daha sonra 1. Bartholomeos'u makamında ziyaret etti.

İkili arasında 1 saat 19 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

1. Bartholomeos, Pompeo'yu kapıda karşılayan heyette yer almadı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya eşi Susan Pompeo ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield eşlik ediyor.

Pompeo, Patrikhane ziyaretinin ardından Eminönü'nde bulunan Rüstem Paşa Camisi'ne geçti.

İstanbul'daki programının ardından Pompeo, Gürcistan'a gidecek.

ABD Başkanı Pompeo, Fransa'da başlayan ve yedi ülkeyi kapsayan programı kapsamında dün gece İstanbul’a gelmişti.

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