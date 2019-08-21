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Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, silah ambargosunun bitmesinin ardından bir kargaşa çıkacağını öne sürdü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan önümüzdeki yıllara ait ilginç bir açıklama geldi. Pompeo, uluslararası topluma 2020'de bitecek silah ambargosunun ardından "serbest kalacacağını" ve "yeni kargaşalar yaratacağını" iddia ettiği İran'a karşı tedbir çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Pompeo, burada yaptığı konuşmada sık sık hedef aldığı İran'ın "nükleer anlaşmaya ilişkin ihlallerini" ve Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu gemileri listeledi.

İran'ı Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'da "terör ve kargaşa oluşturmakla" suçlayan Pompeo, şunları söyledi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin Ekim 2020'de bitecek İran'a yönelik silah ambargosunu ve (İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakından izliyoruz. Tüm dünya da takip edebilir. Dışişleri Bakanlığının websitesinde İran ile ilgili bölümde geri sayım yapan bir saatimiz var. İran'ın terör rejimini güçlendirme kapasitesini kısıtlamak için zaman daralıyor. Uluslararası toplumun İran serbest kaldığında yaratacağı yeni kargaşayı görmek ve bunu engellemek için yeterince vakti var."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
  1. Ordu
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