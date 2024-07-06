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Yaşam Pompalı tüfekle 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Yaşam

Pompalı tüfekle 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 03:41:00 -
Pompalı tüfekle 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Karabağlar ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan O.Ç (31), O.Ö (29), B.T (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Selvili Mahallesi'nde 4 Temmuz Cuma günü C.G'nin (32) iş yerinin önünde meydana gelen olayda bir araçtan C.G'ye pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Hafif yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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