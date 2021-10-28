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Aktüel POMEM sözlü mülakat sonuçları erişime açıldı mı? 27. dönem POMEM sonuçları sorgula
Aktüel

POMEM sözlü mülakat sonuçları erişime açıldı mı? 27. dönem POMEM sonuçları sorgula

27. dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM Sözlü Mülakat sonuçları ve 27. dönem POMEM sözlü sınavı sonucu polis adayları tarafından büyük merakla bekleniyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını heyecanla bekleyen polis adayları 2021 Polis Alımı ile ilgili son dakika bilgileri merak ediyor. İşte, 27 dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yanıtı ve 27. dönem POMEM mülakat sonuç sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 15:31:00 - 2021-10-28 15:32:51
POMEM sözlü mülakat sonuçları erişime açıldı mı? 27. dönem POMEM sonuçları sorgula

POMEM 27. dönem sözlü sınavına giren polis adayları mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye devam ediyor. Lisans ve ön lisans mezunlarının katılım sağladığı 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavının seçme sınavı ve mülakat aşamaları tamamlandı. 8 bin polis alımı için 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası yapılan POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye'nin birçok merkezindeki polis okulları aracılığıyla gerçekleştirilen POMEM mülakatları, haziran ayının içerisinde tamamlandı. Tamamlanan bu aşama ile beraber, POMEM 27. dönem mülakat sonuçlar en çok merak edilen konu haline geldi. Peki mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Mülakatların sona ermesinin ardından artık sonuçların açıklanması bekleniyor. POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacak. Henüz açıklama yapılmadı. POMEM sözlü mülakat sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı için tıklayın

POMEM sınav puanı nasıl hesaplanır?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

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