  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?
Gündem

POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

27. dönem POMEM sınavları için başvuru işlemlerinin sona ermesiyle 15 Şubat 2021 tarihinde başlayan sınavlarda tamamlandı. Bunun üzerine polis olmak isteyen vatandaşlar, söz konusu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Polis adayları tarafından sık sık araştırılan POMEM sınav sonuçlarına ilişkin gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:36:00 -
POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

27. dönem POMEM sınavları, 15 Şubat 2021 tarihinde uygulanmaya başladı. Bunun üzerine polis adayları, POMEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. 27. dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

2021 yılında polis alımı süreci için büyük heyecan yaşanıyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar, 27. dönem POMEM sınavı için başvurularını bitirdikten sonra sınavlarına girdi. Yapılan sınavların ardından gözler, POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 

POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Polis adayları tarafından sık sık araştırılan POMEM sınav sonuçlarına ilişkin gelişme olup olmadığı merak ediliyor. 27. dönem POMEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifade..
Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı!
Dünya

Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı! "Mısır’dan kalleşlik"

Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesi Yunanistan'da hazımsızlığa neden oldu. Yunan basını gelişmeyi "Mıs..
CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen
Gündem

CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen

Sağlık çalışanı Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay