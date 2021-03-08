27. dönem POMEM sınavları, 15 Şubat 2021 tarihinde uygulanmaya başladı. Bunun üzerine polis adayları, POMEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. 27. dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

2021 yılında polis alımı süreci için büyük heyecan yaşanıyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar, 27. dönem POMEM sınavı için başvurularını bitirdikten sonra sınavlarına girdi. Yapılan sınavların ardından gözler, POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Polis adayları tarafından sık sık araştırılan POMEM sınav sonuçlarına ilişkin gelişme olup olmadığı merak ediliyor. 27. dönem POMEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı.