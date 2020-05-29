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Spor

Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:27:47 -
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak

İSTANBUL (AA) - Polonya futbol liglerinde karşılaşmalara, 19 Haziran'dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci alınacak.

Başbakan Mateusz Morawiecki, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Futbola dönmeyi başaracak adımları attığımız için mutluyum. Futbol maçlarının yeniden başlaması, bizim için yeni normale dönüş anlamına geliyor. Seyircilerin statlara dönüş tarihi olarak 19 Haziran'ı belirledik. Bu tarihten itibaren statlara kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci girebilecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek ise kararın 1, 2 ve 3. lig maçlarında geçerli olacağını belirterek, statlara sadece ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını, biletlerin de internet üzerinden satılacağını duyurdu.

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ligler, bugünden itibaren yeniden başlayacak.


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