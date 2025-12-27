Polonya’da askeri alarm verildi: İki sivil havalimanı kısa süreyle kapatıldı

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ardından hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı ve hava savunma ile radar sistemlerini alarma geçirdi. Ordudan yapılan açıklamada, alınan önlemlerin önleyici nitelikte olduğunu belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun uzun menzilli havacılığı, Ukrayna’ya saldırı düzenlediği için Polonya hava sahasında askerî havacılık faaliyetleri başlatılmıştır,” denildi.

Askerî hareketlilik nedeniyle Rzeszow ve Lublin havalimanları cumartesi günü erken saatlerde geçici olarak kapatıldı; ancak uçuşlar kısa süre sonra yeniden başladı.

Yerel saat ile 08.00 itibarıyla Polonya ve müttefik uçaklarının operasyonları sona erdi ve hava sahasında herhangi bir ihlal yaşanmadığı bildirildi.

Operasyona ABD ve İspanyol uçakları ile Hollanda hava savunma sistemleri de dâhil olmak üzere müttefik kuvvetler de katıldı.