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Aktüel Polonya ve Macaristan Almanya'dan AB bütçesine ilişkin yeni teklif bekliyor
Aktüel

Polonya ve Macaristan Almanya'dan AB bütçesine ilişkin yeni teklif bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 02:07:06 -
Polonya ve Macaristan Almanya'dan AB bütçesine ilişkin yeni teklif bekliyor

VARŞOVA (AA) - Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya ve Macaristan'ın, Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve kurtarma programıyla ilgili AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya'dan yeni teklif beklediğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Müller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkent Varşova'da görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Müller, Polonya ve Macaristan'ın, AB'nin toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesinden dolayı veto ettiğini hatırlattı.

Müller, "Bugün olası anlaşmaya yönelik çeşitli seçenekler değerlendirildi ama hala AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya'dan teklif bekliyoruz." dedi.

Hazırlanacak yeni bütçenin AB Anayasası ile uyumlu olması gerektiğini kaydeden Müller, harcamalar ve olası yolsuzluk vakalarıyla ilgili meşru bir mekanizmanın oluşturulmasının gerektiğini ve ülkesinin bunu destekleyeceğini belirtti.

Hukukun üstünlüğü mekanizmasına ilişkin keyfi değerlendirmelerin tüm ülkelere yönelik tehdit olduğunu ve bunun AB entegrasyonuna zarar vereceğini öne süren Müller, "Güçlü ama anayasada belirtilen yetkilerle sınırlandırılmış bir AB taraftarıyız." diye konuştu.

Müller ayrıca, Morawiecki'nin salı günü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve bazı Birlik liderleri ile AB bütçesini görüşeceğini sözlerine ekledi.

- AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki "veto krizi" süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları 4 gün süren zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027 bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin, yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP, özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde, üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Nisan'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

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