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Polonya halkı sandık başında

Polonya'da seçmenler, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

13 Ekim 2019 Pazar 10:03
Polonya halkı sandık başında

Polonya'da seçmenler, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip ülkede halk, 460 sandalyeli meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar devam edecek.

Seçmenler, halihazırda iktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO), Demokratik Sol İttifakı (SLD), 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yanı sıra aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakına oy verebilecek.

Anketlerde iktidardaki PiS partisi önde

Son kamuoyu araştırmalarında PiS'in yüzde 45'lik oy oranı ile önde olduğu görülüyor.

Anketlere göre, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun (PO) yüzde 30, Demokratik Sol İttifakının (SLD) yüzde 14, Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yüzde 7 civarında oy alarak parlamentoya gireceği tahmin ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:03
  1. Varşova
  2. Polonya
  3. seçim
  4. Anadolu Ajansı

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