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Dünya Polonya Başbakanı Morawiecki iddia etti: Yüzlerce Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi, harekete geçti
Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki iddia etti: Yüzlerce Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi, harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-29 21:15:00 - 2023-07-29 21:17:32
Polonya Başbakanı Morawiecki iddia etti: Yüzlerce Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi, harekete geçti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki şok sözler ile dünyaya ilan etti: Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, "En az 100 Wagner birliği üyesi Polonya topraklarına girdi" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Polonya, Rusya'dan gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı temkinli davranmayı sürdürüyor. Son olarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'den dikkat çeken bir Wagner açıklaması geldi.

"ŞİMDİ DURUM DAHA DA TEHLİKELİ HALE GELİYOR"

Başbakan Morawiecki bugünkü basın toplantısında Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, şunları dedi:
"En az 100 Wagner birliği üyesi, Polonya ve Litvanya sınırlarında bulunan Suwalki bölgesinde konuşlandırıldı. Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor. Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırı için atılmış bir adımdır."
Morawiecki, Wagner birliği üyelerinin göçmenlerin AB'ye geçmesine yardımcı olmak için Belarus sınır muhafızları kılığına girebileceklerini ve Wagner üyelerinin sınırı geçmek için göçmen gibi davranabileceklerini öne sürdü.

Morawiecki ayrıca bu yıl içinde Belarus ile Polonya arasındaki sınırı geçmek için 16 bin kez girişimde bulunulduğunu söyledi. AB Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) göre, ocak ve haziran ayları arasında Belarus'tan AB ülkelerine 2 bin 312 kez yasa dışı sınır geçişi gerçekleşti.
Polonya ve Litvanya, yasa dışı yollarla sınırlarına geçen insan sayısını azaltmak için Belarus sınırlarına çit dikmişti.

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