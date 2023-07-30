Polonya, Almanya'yı şikayet etti

Polonya, Almanya’yı atıklarını kendi topraklarındaki çöplüklere izinsiz döktüğü gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na şikayet etti.

Polonya, Almanya’dan getirilen ve önemli bir kısmının zehir içerdiği belirtilen tonlarca atığın topraklarına dökülmesi üzerine AB Komisyonu’nun harekete geçmesini istedi.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Almanya'yı Polonya'ya gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemeyi reddettiği için AB Komisyonu’na şikayet ettiklerini belirterek, buradan çıkacak sonuç doğrultusunda Berlin aleyhine Avrupa Adalet Divanı'nda dava açacaklarını bildirdi.

Moskwa, Alman hükümetinin ve yerel yöneticilerinin yaptıkları sürekli çağrılara rağmen çöp ve atıkların temizlenmesi konusunda harekete geçmediklerini bildirdi.

Associated Press’e göre Alman Çevre Bakanlığı, konuyla ilgili kendilerine resmi bir şikayetin gelmediğini bildirdi.

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