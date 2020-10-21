Polonezköy Cam Sanat Merkezi, turistlerden büyük ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET AVŞAR - Polonezköy'de 2013'te Beykoz Kaymakamlığı tarafından kurulan Polonezköy Cam Sanat Merkezi ve Cam Atölyesi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

3. Selim zamanında camla tanışan Beykoz'da ilk cam atölyesi Paşabahçe semtinde kuruldu. Paşabahçe Şişecam Fabrikasının kapanmasının ardından Beykoz Kaymakamlığınca, bu tarihi kültürün devam edebilmesi için 2013'te açılan Polonezköy Cam Sanat Merkezi ve Cam Atölyesi'nde cam sektöründe kullanılan başlıca ürünler ve aksesuarları üretiliyor.



Merkezin sorumlusu ve cam boncuk eğitimleri veren Sertaç Bayraktar, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, her ne kadar Paşabahçe'deki Şişecam Fabrikası kapansa da halen Türkiye'deki camın yüzde yetmişinin bu bölgede üretildiğini söyledi.



Atölyeyi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:



"Atölyemizde 800 yüz çeşit küçük süs eşyası, boncuklar üretiliyor. İlgi çok yoğun özelikle cumartesi ve pazar günleri çok kalabalık oluyor. İmalatın yanı sıra fabrika satış mağazası olarak da değerlendirildiği için insanlar hediyelik ihtiyaçlarını uygun fiyatlardan bulabiliyor. Müşterilerimizin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. En fazla Arap turist geliyor, onlar daha çok nazar boncuklarına ilgi gösteriyor. Avrupalı turistler ise sanatsal değeri olan ürünlerimize ilgi gösteriyor. Yani biz Doğu-Batı sentezi gibiyiz, müşterilerimizin taleplerine göre hareket etiğimizde ise tezgahımız renkli ve çok çeşitli oluyor. Yurt dışına göre fiyatlarımız çok uygun olduğu için yabancı turistler bizi tercih ediyor."



- Kursu bitirenlere icazet sertifikası veriliyor



Bayraktar, atölyede gönüllü olarak işi öğrenmek isteyen kursiyerler ve öğrencilere eğitim verildiğini, kursu başarıyla bitirenlerin de sertifika aldığını söyledi.



Bayraktar, pandemiden dolayı marttan beri kurs verilmediğini dile getirdi.



Atölyede, Beykoz Kız Teknik ve Meslek Lisesi Seramik ve Cam Bölümünden mezun olan öğrencilerin staj gördüklerini ifade eden Bayraktar, geri dönüşüm atölyesinde de anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi için eğitimler verildiğini anlattı.



Bayraktar, tüketimin katlanarak artmasının geri dönüşümün önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Yeryüzü kaynaklarının uzun yılarca dayanabilmesi için geri dönüşüm yoluyla maddeleri tekrar kullanılır hale getirmemiz lazım gelecek kuşaklara da bunun eğitimini vermeye çalışıyoruz." dedi.

- Kaymakam Çiçekli: "Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesidir"

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, cam ve sanat merkezinin sadece ticari amacıyla hizmet vermediğini belirterek, eğitim alan öğrencilerin ve engeli vatandaşların rehabilite edildiğini söyledi.

Camın merkezi olarak görülen Beykoz'da daha önceki kaymakamların birçok proje gerçekleştirdiğini ifade eden Çiçekli, şöyle konuştu:

"Polonezköy'deki cam sanat merkezi de bu projelerden biri. Kaymakamlığımızla eşgüdümlü hizmet vermeye devam ediyor. Burada camın işleyişinin yanı sıra sosyal çalışmalar da oluyor. Burası aynı zamanda bir engeliler rehabilitasyon merkezi işlevini de görüyor. Dolayısıyla buradaki merkezimiz sadece ticari faaliyet için kullanılmıyor, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmet veriyor."

