Polisten 'idamlıklara' operasyon

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından M.N., O.A., K.G., O.T., O.E. ve A.C. isimli 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 23 gram uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 12 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 9 bin 245 TL ve 50 dolar ele geçirildi.

O.A., K.G., O.T., O.E. ve A.C. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, M.N isimli şüpheliye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.