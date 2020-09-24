Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi
Tuzla'da maske denetimleri sırasında polisleri tehdit eden Cihan A. isimli vatandaş adliyeye sevk edildi. Sevk işlemleri sırasında sorulan 'Teşkilatınız kim?' sorusuna 'görüşeceğiz' diyerek yanıt verdi.
Tuzla’da maske denetimleri sırasında durdurulan ve ‘Sen zor kullan o zaman görüşürüz’ diyerek polislere kimliğini vermekte zorluk çıkaran şahıs adliyeye sevk edildi.
Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipler geçtiğimiz günlerde, maske denetimi uygulaması yaptı. Maske takmadığı görülen vatandaş, polislere kimliğini vermekte zorluk çıkardı. Polisleri tehdit eden şahıs, telefondaki bir kişiye ‘ Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin’ dedi.
İsminin Cihan A. Olduğu ortaya çıkan şahıs, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi’ne götürüldü. Cihan A, polis aracına bindirilirken kendisine yöneltilen ‘Teşkilat kim?’ sorusuna ‘Görüşeceğiz’ yanıtını verdi.