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Ekonomi Polislere emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?
Ekonomi

Polislere emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri programında konuştu. Bakan Soylu, emniyet teşkilatı mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu polis emekli ikramiyesini de açıkladı. Peki, Polislere emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:52:00 -
Polislere emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

Polislere emekli ikramiyesi ne kadar verilecek? sorusu polislik mesleğini icra eden kişiler tarafından merak edilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere verilmesi düşünülen ikramiye miktarını açıkladı. İşte polislere verilecek emeki ikramiyesi miktarı...

Polislere emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün mesleğe giren polisler, bugünün parasıyla sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiyesi alacaklar. Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum 500 bin liraya çıkartmaktır. Bir iddiayı ortaya koyduk. 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım. Türkiye'de portföy yönetimi konusunda polis sandığı örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu."

Gelecek yıl bir sürprizleri olduğunu belirten Soylu, "Jandarma, sahil güvenlik, polis teşkilatımız ve İçişleri Bakanlığı teşkilatımız güzel bir spor olimpiyatı yapacağız. Hazırlıklar yapılıyor. Bunun da bir sosyal etkinlik ve heyecan oluşturacağına inanıyorum." dedi.

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