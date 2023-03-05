Polislerden depremzede çocuğa bisiklet sürprizi
Erzincan’da Toplum Destekli Polisler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen 5 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye etti.
Açıklamaya göre, Toplum Destekli Polisler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay’dan ailesi ile Erzincan’daki yakınlarının yanına gelen 5 yaşındaki Metehan Karaman’ın bisiklet isteğine duyarsız kalmadı. Şube Müdür Vekili Başkomiser Büşra İnci Aslan ve Şube Müdürlüğü personeli, evine gittiği depremzede Karaman’a sürpriz yapıp bisiklet hediye etti.