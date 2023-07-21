Polisin sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Ölürsen anne ve babana ne diyeceğiz?'
Samsun'da bir polis memurunun hız yapan motosikletli gence yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisinin sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Bir baba gibi öğütte bulunan polis memuru, "Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz?" dedi. Motosiklet sürücüsü ise "O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım" ifadelerini kullandı.
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