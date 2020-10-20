‘Polisin son davetiyesi’ içerikli e-posta’ya dikkat!
Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde çeşitli firmalara Emniyet Genel Müdürlüğüne ait e-posta adres uzantısı taklit edilerek ve Emniyet Genel Müdürünün ismi de kullanılarak gönderilen ‘polisin son davetiyesi’ içerikli e-postalara ve içeriğindeki linklere tıklanması veya ekinde bulunan dosyaların indirilmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilebileceğini belirterek herkesi uyardı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Özellikle firmaların bu tarz içeriklerle karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu polise bildirmesi önemli. Söz konusu e-postaları oluşturan ve yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Türk Polisi, suç ve suçlularla mücadelesini her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da kararlılıkla devam edecektir."